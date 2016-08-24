Рим, 24 августа, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Число жертв разрушительного землетрясения в Италии возросло до 120 человек. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает Reuters, со ссылкой на премьер-министра Италии Маттео Ренци.

Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия Перед лицом смерти

Напомним, мощное землетрясение произошло в ночь на 24 августа в центральной Италии. Первый толчок магнитудой 6,0 произошел в 3:36 (4:36 мск). Эпицентр первого толчка находился возле города Аккумоли в столичной области Лацио на глубине четырех километров.

Второй толчок магнитудой 5,4 произошел в 4:34 (5:34 мск) в области Умбрия.

Землетрясение ощущалось в центральных городах Италии — Риме, Флоренции и Болонье. Разрушения зафиксированы в областях Лацио, Марке, Умбрия. Разрушены города Аматриче, Аркуата, Пескара-дель-Тронто.