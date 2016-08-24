Псков, 24 августа, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Все первоклассники в Псковской области 1 сентября получат карты безопасного маршрута от дома до школы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре региональной администрации.

Скоро в школу

Все школы региона подключены к интернету и оборудованы тревожными кнопками. Во многих образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения, а также разработаны паспорта безопасности. При этом особое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения.

«По обращению первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой сотрудники полиции ещё перепроверят наличие необходимых дорожных знаков, разметки, освещения, ограждений, светофоров, искусственных неровностей и пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений», — сообщили в пресс-центре администрации Псковской области.

По словам начальника управления образования Псковской области Александра Седунова, для подготовки образовательных учреждений к новому учебному году из средств областного бюджета было выделено более 80 млн — на ремонтные работы и приобретение нового оборудования.

Отметим, что 1 сентября школы Псковской области примут более 6,8 тысячи первоклассников, а всего в школы региона пойдут почти 65 тысяч учеников.