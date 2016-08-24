Рим, 24 августа, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Итальянское онлайн-издание EastOnline, публикующее развернутые материалы о ситуациях в странах Восточной Европы, проанализировало вооруженный конфликт на границе с Крымом, в ходе которого были задержаны украинские диверсанты и убит российский военнослужащий. EastOnline выражает обеспокоенность тем, что Россия после такого события хранит молчание. По мнению редакции, случай на границе с Крымом может быть использован Россией как casus belli — повод для вооруженного конфликта. При этом издание не исключает, что автономные группы националистов, с согласия или без согласия украинских властей, были заинтересованы в дестабилизации ситуации в Крыму. «При этом нельзя также исключать, что агенты ФСБ использовали граждан Украины в качестве козлов отпущения, в таком случае Москва будет иметь еще больше заключенных для обмена с Киевом», — пишет издание.

Иван Шилов ИА REGNUM

Итак, 5 приоритетов России в Крыму и на Украине.

1. Масштабное вторжение. И тут же автор статьи противоречит сам себе, называя такой сценарий событий «маловероятным».

«Несмотря на бездействие Запада, который продолжает делать большие скидки для реваншистской политики Путина, завоевание Украины будет иметь высокую политическую цену для России», — сообщается в статье. Целью же Москвы в настоящее время, по мнению журналиста, является дестабилизация Украины и предотвращение ее полного согласования с Западом, в том числе и вступление в НАТО. Интерес к территориальным завоеваниям, если и был когда-то у России, то умер вместе с проектом «Новороссия». А также идея наземного коридора, который бы соединил Крым с сепаратистскими территориями Донбасса. Путин сказал, что Украина делает все, «чтобы спровоцировать конфликт», но вряд ли мы увидим российские танки в Киеве.

2. Покорение буферной зоны. В настоящее время де-факто граница Крыма совпадает с той, что два года назад была административной границей Автономной республики Крым. Жизненно важные объекты инфраструктуры, однако, находятся за пределами границы, на территории, контролируемой Киевом. Прошлой зимой группы украинских националистов взорвали опоры линии электропередач, оставив полуостров буквально в темноте в течение нескольких недель. Акты саботажа показали хрупкость инфраструктуры полуострова. Когда Путин говорил, что сделает все, чтобы защитить инфраструктуру и своих граждан, он не уточнил, имели ли он в виду только инфраструктуре по эту сторону границы. В статье подчеркивается, что военные действия для создания буферной зоны на севере Крыма вполне возможны, что обеспечит безопасность электростанций, водопроводных сетей и трубопроводов. Также можно объяснить и появление на полуострове российской бронетехники и новых ракетных комплексов С-400.

3. Подпортить соглашение «Минск-2». Не нужно много, чтобы сорвать и без того умирающие мирные соглашения Минска. Переговоры уже давно погрязли в маловероятных выборах в Донбассе, их прочность скрипит каждый день под продолжающиеся нарушения режима прекращения огня. Голос ответственности стал фоновым шумом, его больше никто не слышит. Перенос действий от Донбасса на границу с Крымом вызвал огромное медиаэхо. Путин тогда, кажется, всадил последний гвоздь в гроб соглашений Минска, когда он сказал, что «встреча в нормандском формате в этих условиях не имеет смысла». Можно сказать, что эта цель достигнута.

4. Дискредитировать Украину и снять санкции. В своей горячей речи после арестов предполагаемых саботажников-украинцев Путин также обратился к странам, которые ввели санкции в отношении России. «Те, кто поддерживает режим Киева, должны решить, что они хотят на самом деле, они хотят мира? Если они его хотят, то они должны оказывать необходимое давление на правительство Киева», — сказал президент России. Россия пытается выставить Украину в роли агрессора: это не Москва незаконно оккупировала часть Украины, но Киев идет по пути террора против русских. Это рассказ может легко понравится тем в Европе, кто выступает против санкций.

5. Создание атмосферы тревоги в преддверии выборов в Думу. EastOnline уверено, что конфликт на границе с Крымом Путин использует в свою пользу, чтобы запугать жителей и тогда они забудут о своих проблемах. Жители Крыма с их свеженапечатанными российскими паспортами в руках будут голосовать впервые в сентябре на выборах. «Через два года после аннексии, когда цены на продовольствие стремительно выросли, разрушительный экономический кризис и изоляция от мира добавили свое, туризм исчез, введен режим нормирования электричества, эйфория похмелья после референдума, кажется, позади», — пишет издание. «Остается только головная боль». Партия Путина «Единая Россия», очевидно, суперфаворит с 60% голосов. Но можно сделать больше. Вселить чувство неуверенности среди избирателей Крыма, такие, как террористические угрозы или военные действия, тогда все другие проблемы переходят на второй план, и тогда люди объединятся вокруг автора аннексии и его партии.

В заключении автор статьи приходит к выводу, что за эти два года войны на Украине президент России действовал согласно тактике, выработанной в момент, а не в соответствии с какой-то стратегией. Иначе как объяснить различие в отношении к референдуму в Крыму и в Донбассе, как объяснить судьбу проекта «Новороссия» — сначала трубили о нем везде, а затем поместили в подвал с сепаратистскими лидерами, или если вспомнить призывы России за территориальную целостность Украины. Вполне возможно, что Путин еще не решил, как далеко можно зайти. «Путин — игрок, который любит оставлять для себя открытыми больше возможностей. Именно так можно объяснить его молчание в последние дни».