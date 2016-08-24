Москва, 24 августа, 2016, 21:50 — ИА Регнум.



Нагорный Карабах

Затягивание окончательного признания Нагорно-Карабахской Республики (НКР), императивно диктуемого Уставом ООН и международным правом, угрожает международно-правовому мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.

Его гарантом служит непременное участие Степанакерта — НКР — в качестве полноправного участника переговоров под эгидой Минской Группы ОБСЕ. Об этом прямо свидетельствуют официальные документы ОБСЕ, касающиеся урегулирования (решения Будапештского саммита декабря 1994 г. и Пражское Резюме действующего Председателя ОБСЕ от 31 марта 1995 г. о переговорах в трехстороннем формате — Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения), а также само соглашение о прекращении огня и дополнения к нему 1994−1995-х годов.

Понимая необходимость взаимного компромисса в деле урегулирования, полагаем официальный отказ НКР от присоединения к Армении возможным компромиссом со стороны Еревана и Степанакерта. Современная практика разрешения этнополитических конфликтов основывается на проведении референдума о независимости. НКР образовалась в результате всенародного референдума о государственной независимости, проведенного 10 декабря 1991 года в полном соответствии с международным правом и законодательством существовавшего в тот момент СССР. Таким образом, Степанакерт и Баку провозгласили независимость практически одновременно и в правовом плане аналогично другим республикам СССР. Логичным компромиссом является взаимное признание Азербайджана и НКР.

Односторонние территориальные уступки НКР в пользу Баку подрывают безопасность НКР и её населения и не создают никаких гарантий от возобновления войны, а наоборот провоцируют Азербайджан на новую широкомасштабную агрессию. Кроме того, согласно международному праву, именно Нагорный Карабах имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности и самоопределение в своих естественных исторических границах, в которых он был противоправно оккупирован, аннексирован и расчленен Азербайджаном в 1921 — 23 годах.

Поэтому вопросы, связанные с территориальным размежеванием сторон, должны решаться исключительно на взаимной основе после взаимного признания НКР и Азербайджана.