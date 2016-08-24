Лондон, 24 августа, 2016, 21:48 — ИА Регнум. При произнесении его вслух так и слышится треск прокручиваемого барабана револьвера со щелчком взводимого курка в финале. Устоять против искушения кликнуть на ссылку невозможно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

«Брюссельский военный альянс пообещал увеличить свое присутствие в регионе, чтобы успокоить своих союзников от Балтики до Черного моря. Этот шаг вызвал беспокойство в России, которая готовится к войне НАТО, — торопливо слагает набившие оскомину слова в столь же тривиальные фразы корреспондент издания Том Бэчелор. — Альянс готов отразить агрессию со стороны непредсказуемой России».

«Напряженность в отношениях Москвы и Брюсселя привела к усилению военной группировки альянса вдоль его восточных границ, — подчеркивает журналист. — Однако анонимные источники в штаб-квартире НАТО утверждают, что у членов этого союза нет стремления к эскалации конфликта. Наоборот, источник утверждает, что «альянс будет стремиться улучшать отношения с Россией».

В то же время источник доверительно сообщил корреспонденту, что он располагает «сведениями об имеющемся у русских плане развала НАТО и ЕС. И поэтому у названных структур просто нет другого выхода, как сплачивать свои ряды и укрепляться против общей угрозы».

«НАТО только хочет защитить своих союзников, видя российскую агрессию против Украины», — резюмирует автор Express.