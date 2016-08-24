Мадрид, 24 августа, 2016, 21:46 — ИА Регнум. «Обе страны не решаются принять участие в организуемом Москвой региональном саммите по вопросам безопасности на Балтике, — с первых строк публикации корреспондент издания Хуан Диего Кесада стремится нагнетать по максимуму. — Дополнительное напряжение в умах руководителей двух скандинавских стран создает то, что Кремль не приглашает к участию в этом форуме другие государства, имеющие выход к Балтийскому морю — такие, как Дания и Германия».

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По мнению испанского журналиста, подбор участников говорит о том, что Москва будет на встрече давить на своих балтийских соседей, чтобы они и думать забыли о вступлении в НАТО.

«Непредсказуемая Россия уже предупредила Швецию и Финляндию, что их вступление в Североатлантический альянс будет рассматриваться как враждебный по отношению к России жест. Однако агрессивные действия Кремля, в частности аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины, могут подтолкнуть названные страны к принятию решения об отказе от проводимой десятки лет политики нейтралитета и стать частью НАТО. Шведская газета Svenska Dagbladet приводит такой расклад мнений населения относительно возможного вступления в альянс: 41% шведов — за присоединение, 39% — против, 20% — воздержались», сообщает El País.

Газета информирует о нервно-судорожных движениях шведского министра обороны Петера Хульквиста, считающего, что лучше поискать поддержку в ОБСЕ, ЕС и НАТО, которые «направят корабли и самолеты» на охрану шведских вод и границ, чем «договариваться о чем-то с русскими».

В то же самое время постоянный комментатор СМИ Швеции турок Курдо Бакси недоумевает: «Почему Швеция не вступила в НАТО во времена холодной войны и кто считает, что у нее больше для этого оснований сейчас. Я не вижу признаков угрозы Скандинавии со стороны России. Зато вступление Швеции в НАТО как раз может озлобить Путина и эти угрозы создать».

По мнению испанского обозревателя «самый серьезный ущерб российско-финским отношениям Финляндия причинила в 1995 году, когда вступила в ЕС».

«И Швеция, и Финляндия, говоря о гипотетическом членстве в НАТО, взяли на себя обязательство сделать это вместе, нарушение же Стокгольмом или Хельсинки этой договоренности (то есть принятие одним из них решения самостоятельно вступить в Североатлантический союз) автоматически изолирует его от другого», — напоминает автор публикации.

«Возможность того, что вступит только Финляндия, менее вероятна, чем вступление только Швеции. В последнем случае страна Суоми обязана будет сохранять нейтралитет, будучи зажатой между двумя блоками — НАТО слева и Россия справа — с каждым из которых ей необходимо будет сохранять хорошие отношения и выступая «подушкой безопасности» между ними. Такой сценарий уже был разыгран во времена холодной войны», — размышляет Хуан Кесда, не делая в итоге никаких прогнозов на будущее, но выступая в финале своей статьи с пафосным заявлением: «Шведская политика безопасности делается в Стокгольме, финская — в Хельсинки. Но не в Москве!»