Анкара, 24 августа, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что только федеральный суд может выдать Фетхуллаха Гюлена — мусульманского проповедника, обвиняемого Анкарой в организации неудавшегося госпереворота 15−16 июля, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

В своих комментариях для журналистов в Анкаре после встречи с Эрдоганом Байден заявил, что причастные к путчу являются террористами. Над делом о выдаче Гюлена Турции работают больше американских юристов, чем в любом другом последнем случае, добавил вице-президент.

Байден отметил, что, возможно, туркам сложно понять, что у президента США Барака Обамы нет конституционных полномочий, чтобы экстрадировать находящегося в самоизгнании штате Пенсильвании лидера движения «Хизмет». Демократ пообещал, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с турецкий правительством по данному вопросу.