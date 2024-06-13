Минск, 24 августа, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Госагитпроп Белоруссии считает американского киноактёра Стивена Сигала белорусом — об этом было заявлено 24 августа в эфире первого канала государственного телевидения Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко и Стивен Сигал, 24 августа 2016 года

В сюжете о посещении Сигалом резиденции президента постсоветской республики было сказано: «Стивен Сигал — наш земляк, у него корни в Белоруссии!». Ранее госагитпроп постсоветской республики, а также издания, обслуживающие русофобствующую прозападную оппозицию, приложили немало усилий для поиска «белорусских корней» у западных знаменитостей, заявив о наличии таковых даже у Христофора Колумба. Вполне ожидаемо и Стивен Сигал оказался «белорусом», хотя сам актёр считает себя американцем.

Стивену Сигалу продемонстрировали уборку картофеля — прямо на поле были аккуратно выставлены плетёные корзины с дарами полей подсобного хозяйства Александра Лукашенко. Руководитель постсоветской республики лично почистил морковь для звезды Голливуда.

«Кушай на здоровье — это очень полезно!», — сказал Лукашенко, протягивая Сигалу огромную морковь.

Киноактёр вкусил моркови. В резиденции президента Сигала также угощали отварной картошкой, «белорусским салом» и другими блюдами.

Николай Лукашенко преподнёс киноактёру арбуз — пропаганде «импортозамещения» в Белоруссии уделяется особе внимание, особенно замещению арбузов. По всей видимости, расходы по продвижению позитивного образа постсоветской республики лягут не только на белорусских налогоплательщиков, порядком обнищавших во время кризиса, но и на одну из вполне благополучных коммерческих компаний, которую в последнее время активно вовлекают в различные PR-акции госагитпропа.

Как сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, «познакомиться с Александром Лукашенко Стивен Сигал, по его собственному признанию, мечтал давно и, собираясь в Минск, настойчиво просил о встрече». «К Белоруссии отношение у гостя особое, ещё и потому, что, как выяснилось сегодня, Стивен Сигал — наш земляк, есть его корни и в Белоруссии», — цитирует её слова госинформагентство «БелТА». На официальном сайте руководителя постсоветской республики сообщение о визите гостя из США, оказавшегося «знаменитым земляком», отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне финала парламентской кампании в Белоруссии, 23 августа американский киноактёр Стивен Сигал прибыл в Белоруссию и 24 августа посетил резиденцию президента. В прошлом году, незадолго до финала президентской кампании 2015 года резиденцию Александра Лукашенко под Минском посетил французский комик с российским гражданством Жерар Депардье. После этого были анонсированы визиты в Белоруссию и даже намерения переехать в постветскую республику ряда западных «звёзд», однако Стивен Сигал стал первым.