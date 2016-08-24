Москва, 24 августа, 2016, 21:38 — ИА Регнум. «Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в подарок от американских друзей получил прослушку двухлетней давности телефонных разговоров Сергея Глазьева, советника президента России. Эта новая американская гуманитарная помощь так его впечатлила, что на вчерашней пресс-конференции он объявил в розыск вместе с Глазьевым министра обороны России Сергея Шойгу, его заместителей, целую группу российских генералов и адмиралов. И меня заодно», — так прокомментировал директор Института стран СНГ Константин Затулин корреспонденту ИА REGNUM обвинения СБУ и Генпрокуратуры Украины в свой адрес.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

«Прежде всего, приношу соболезнования двум братским народам — украинскому и американскому. Понимаю, что долг платежом красен, и администрация президента Обамы, одержавшая, благодаря младшим братьям из Киева историческую победу над Полом Манафортом из команды ненавистного Трампа, должна была как-то поделиться с казачеством плодами своей радиоэлектроники. Но неужели это все на что способны братья по оружию? Обидно за налогоплательщиков», — подчеркнул Затулин.

По его словам, «гора родила мышь»: «Но она и ее бы не родила, если бы не прибегла к нарезке, компиляции и подтасовке прослушанного материала. Весь пафос этого труда состоит в сформулированном на его основе выводе о причастности группы подозреваемых к убийству 2 с лишним тысяч и ранению свыше 8 тысяч украинских военнослужащих. Хотелось бы, приступая к разминке, спросить: «А какое вообще отношение эти смерти и ранения имеют к прослушанным словам Глазьева или его деятельности? Он вооружал, ранил, убивал или, может быть, требовал этих действий от своих абонентов?».

Затулин отметил, что к властям Украины можно предъявить целый ряд вопросов. «Почему обвинения против Сергея Шойгу и российских военных пришпилены к моим или еще чьим-то разговорам с Глазьевым? В какой части опубликованного материала содержатся ссылки или хотя бы упоминания о существовании Шойгу, его заместителей, российской армии или, на худой конец, Черноморского флота? Соответственно, Константин Затулин не собирается оправдываться перед Луценко, Порошенко и Ко за то, что после переворота в Киеве оказался в Севастополе и Крыму. И оттуда пытался оказать поддержку людям на Украине, русским и русскоязычным, выступившим против этого переворота и последующих устрашающих акций, включая немедленную отмену скромных гарантий русскому языку в регионах Украины. «Вслед за Ахматовой, «я был тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». Жил бы в 1936, был бы в Испании» — пояснил политолог.

Он напомнил: «Вместе с Сергеем Глазьевым и многими другими своими единомышленниками мы создали общественный фонд «Мы все — Беркут!», оказывавший конкретную помощь людям, пострадавшим в результате событий на Майдане и последующих репрессий со стороны узурпаторов. В Харькове, Одессе, Львове и по всей Украине. Я постарался внести свой вклад в обеспечение права населения Крыма на свободное волеизъявление — права, которого они были лишены и требовали все 23 года нахождения Крыма в составе независимой Украины. Но надо быть очень дешевым пропагандистом или генеральным прокурором, — что в условиях Украины одно и то же, — чтобы пытаться представить референдум в Крыму и начатую Киевом гражданскую войну в Донбассе следствием распоряжений Глазьева, Затулина или даже Шойгу».

«Вот Глазьев говорит мне, что надо бы не забыть о гражданском активисте Кнырике и других протестантах после того как Верховный совет Крыма уже утвердил новым главой крымского Правительства Сергея Аксенова. Вот я, находясь в это время в Крыму, берусь донести это мнение до крымских властей. Ну и что? Это свидетельство их подконтрольности? Может быть, под давлением из Москвы, этот Кнырик получил необычайную должность и решающие полномочия, повлияв тем самым на возвращение Крыма в Россию? Да нет же. Граждане Украины в Крыму, Владимир Константинов и Сергей Аксенов в 2014 году сами принимали решения», — подчеркнул Затулин.

По его словам, на Украине Генпрокуратура ждет, когда Шойгу, Глазьев, Затулин и весь российский генералитет явятся в Киев с повинной. «Дело не скорое. Надо бы пока провести капремонт или переехать в лучшее помещение. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало», — подытожил Затулин.

Напомним, 22 августа СБУ опубликовала якобы запись разговоров советника президента России Сергея Глазьева, директора Института стран СНГ Константина Затулина и некоторых других лиц относительно реакции на события в Крыму в 2014 года. Генпрокуратура Украины сообщила, что уведомила о подозрении в совершении преступлений против основ нацбезопасности Украины 18 лиц из числа представителей власти и руководства Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе советника президента России Сергея Глазьева и главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.