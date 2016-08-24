Москва, 24 августа, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Стала известна личность захватчика московского отделения «Ситибанка». По данным СМИ, ссылающимся на источник в правоохранительных органах, захватчик — это 55-летний бывший бизнесмен Арам Петросян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа полиции по освобождению «Ситибанка»

Он угрожает взорвать бомбу, которая находится в коробке, закрепленной у него на шее. В заложниках у Петросяна находятся четыре человека — трое сотрудников банка и один клиент.

Известно. что к захватчику уже пришел переговорщик.

По словам успевших покинуть отделение «Ситибанка» сотрудников и клиентов, Петросян был пьян и вроде бы хотел открыть счет в банке, а также просил встречи с управляющим. Затем он заявил, что ничего не имеет против деятельности банка и не собирается его грабить. Затем он заявил сотрудникам отделения «Ситибанка», что пришел, чтобы «захватить банк».

Про Петросяна известно, что раньше он занимался бизнесом, а потом обанкротился. На его странице в социальной сети «Вконтакте» есть видеоролики, на которых Петросян делает весьма странные заявления.

Петросян предлагает активизировать поддержку малого и среднего бизнеса при непосредственном участи государства в лице федеральных структур. Он призывал оказывать помощь бизнесменам, находящимся на грани банкротства или уже обанкротившимся.

Сегодня Петросян опубликовал видеоролик, в котором заявляет, что готов пойти на «резкое резонансное нарушение Уголовного кодекса РФ». При этом бывший бизнесмен требует признать на государственном уровне банкротство физических и юридических лиц болезнью. Он требует создать больницы для бизнесменов, которые занимались бы проблемами предпринимателей.