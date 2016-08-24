Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Сопредседателя регионального отделения партии ПАРНАС, кандидата в Госдуму и Заксобрание Санкт-Петербурга Андрея Пивоварова задержали на встрече с жителями Красногвардейского района. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM сам оппозиционер, он занимался предвыборной агитацией, когда в разгар встречи с избирателями приехали четыре машины полиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Мероприятие было остановлено оперативниками центра «Э» (подразделение по борьбе с экстремизмом, — прим. ред.) региональной полиции, помимо Пивоварова были задержаны координатор проекта «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза, муниципальный депутат Даниил Кен и музыкант Михаил Новицкий.

«Основательно подошли к делу, нас погрузили, флаги, кубы наши погрузили, велосипед Даниила Кена тоже погрузили, я очень волнуюсь по этому поводу», — сказал Пивоваров.

Он объяснил, что формально в администрации района им было отказано в проведении массового мероприятия, однако сегодня районные чиновники заявили оппозиционерам, что принято иное решение, агитировать можно, а полицию об этом разрешении уведомят отдельно.

В результате, четверых участников встречи доставили в отдел полиции №66, Пивоварову вменяют организацию несанкционированной акции, остальным — участие в ней, сообщил сопредседатель петербургского ПАРНАСа.

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Напомним, Горизбирком по указанию ЦИК зарегистрировал список партии ПАРНАС на выборах в петербургский парламент, Андрей Пивоваров также баллотируется в Государственную думу по округу №214.

Однако все три кандидата от партии ПАРНАС, которые намеревались баллотироваться в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по одномандатным округам, не сумели добиться своей регистрации на выборах через суд.