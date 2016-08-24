Москва, 24 августа, 2016, 21:16 — ИА Регнум. От Генпрокуратуры России в форуме приняли участие начальник Главного управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Анатолий Паламарчук и начальник управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Лариса Коптева.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

В качестве спикеров форума также выступили член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Олег Морозов, секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Майя Гришина, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, член Общественной палаты Российской Федерации, вице-президент Общероссийской общественной организации «Молодежный союз юристов Российской Федерации» Артем Кирьянов и член Российской ассоциации политических консультантов Олег Захаров.

Кроме того, на мероприятии присутствовали эксперты и представители общественных организаций.

Открыл форум его модератор — руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной. Он напомнил, что в этом году Генпрокуратура России инициировала уже успешно зарекомендовавший себя формат Открытого форума — механизма для укрепления правозащитной функции ведомства как приоритетной и повышения ее эффективности, прежде всего, благодаря участию широкого круга специалистов-общественников и, конечно, присутствию средств массовой информации.

«В таком открытом формате пройдет и наша сегодняшняя дискуссия. Второй открытый форум Генеральной прокуратуры Российской Федерации призван обобщить практику исполнения избирательного законодательства, выявить пробелы в коммуникации между ответственными ведомствами и гражданским сообществом и устранить их в преддверии Единого дня голосования 18 сентября», — пояснил Александр Куренной.

«Некоторое время назад прозвучали основные критерии, по которым должна вестись кампания текущего года. Вы их, разумеется, помните: конкурентность, открытость, легитимность, — отметил Александр Куренной, — Я бы добавил еще один — законность, поскольку легитимность подразумевается скорее политическая, а нас, как органы прокуратуры, интересует законность в целом, на всех этапах процесса».

Участники форума отметили, что предстоящее важнейшее событие в общественно-политической жизни страны определяет исключительную необходимость обеспечения законности выборов.

«Ключевая роль в обеспечении законности избирательной кампании принадлежит органам прокуратуры», — подчеркнул в своем выступлении начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук. Перед прокурорами поставлены задачи обращать особое внимание на соблюдение законодательства при формировании избирательных комиссий, сборе подписей, составлении списков избирателей, выдвижении кандидатов, проведении предвыборной агитации, финансировании выборов.

В центральном аппарате Генпрокуратуры России действует рабочая группа по вопросам исполнения избирательного законодательства в период выборов депутатов Госдумы седьмого созыва, ведется прием граждан по указанным вопросам.

Важная задача прокуроров — обеспечить законность региональных и муниципальных правовых актов, касающихся подготовки и проведения выборов, организовать своевременное рассмотрение жалоб на нарушения избирательного законодательства, в том числе в выходные дни.

Представители Генпрокуратуры России также участвуют в деятельности межведомственной рабочей группы, созданной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

При выявлении нарушений закона прокуроры обязаны применять весь комплекс мер прокурорского реагирования, при наличии признаков преступления незамедлительно выносить постановления о направлении соответствующих материалов в следственные органы.

В настоящее время в Генеральную прокуратуру России и прокуратуры субъектов Российской Федерации поступило около 170 обращений о нарушениях, допущенных в различных органах власти в ходе избирательной компании. В частности, это нарушения при формировании избирательных комиссий, попытки применения административного ресурса, финансовые нарушения и другие.

По результатам проведенных проверок прокурорами выявлено 135 нарушений избирательного законодательства, в целях устранения которых принесено 36 протестов, внесено 47 представлений, приняты другие меры прокурорского реагирования.

В свою очередь начальник управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Лариса Коптева обратила внимание участников форума на опыт предыдущих лет, который показал, что сложившаяся система согласованных действий прокуратуры и правоохранительных органов позволяет не допустить дестабилизации избирательного процесса.

В завершение мероприятия его участники отметили, что надзор за соблюдением законности в ходе избирательной кампании 2016 года обеспечивается прокурорами в постоянном режиме. Эти вопросы находятся в центре внимания Генпрокуратуры России.