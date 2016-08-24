Москва, 24 августа, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Водные ресурсы являются стратегическими для нашей страны, их нужно беречь, и при этом граждане не должны испытывать никаких неудобств, считает руководитель московского отделения садоводов России, первый заместитель председателя «Союза садоводов России» Юрий Шалыганов.

Аркадий Пластов. Полдень. 1961

По словам Юрия Шалыганова, на встрече 22 августа премьер-министр Дмитрий Медведев «сразу поставил жесткий заслон желанию кому-то нажиться на простых людях». «Водные ресурсы являются стратегическими для нашей страны и должны использоваться бережно. Но люди не должны страдать», — отметил глава московских садоводов. Он пояснил, что необходимо провести инвентаризацию скважин, узаконить их так, как это было сделано с оформлением земельных участков по дачной амнистии. «По сути, нужно провести водяную амнистию», — уточнил эксперт.

Вместе с тем, как пояснил первый заместитель председателя «Союза садоводов России», до граждан необходимо донести информацию, что в соответствии с действующим законом скважиной на личном участке можно пользоваться и без лицензии, если соблюдены три условия.

«Нелицензируемым является водоразбор технической воды для полива, для собственных нужд, если объем добываемой воды не превышает 100 кубов в сутки, а глубина скважины — менее 45 метров. То есть вопрос с лицензированием касается в первую очередь артезианской воды», — объяснил Юрий Шалыганов.

Скважины, которые возникли уже после вступления в силу соответствующего законодательства («Водный кодекс РФ» принят в 2006 г.), должны получать необходимую лицензию в установленном порядке.

Кроме того, на встрече с главой правительства представители садовых некоммерческих товариществ обсуждали подготовленный правительством законопроект о поддержке садоводства и огородничества. По словам Медведева, документ призван облегчить жизнь граждан, постоянно пользующихся своими садовыми и дачными участками.

«Этот закон станет некой садоводческой Конституцией. На основании этого закона должны появиться различные ведомственные нормативы. Это будет закон на десятилетия вперед», — заявил Юрий Шалыганов, назвав нынешний закон № 66-ФЗ «аморфным и устаревшим». Законопроект, в частности, систематизирует формы садоводческих организаций и виды недвижимости, которые можно строить на садовых участках, определяется конкретные виды взносов, которые должны платить члены товариществ, устанавливает единый бесконкурсный порядок выделения садоводам земли, находящейся в государственной собственности, что позволит вовлечь в оборот неиспользованные земли. «На совещании с Медведевым поднимались вопросы и по сетевым хозяйствам, и по финансированию коммуникаций, по строительству. Это в первую очередь государственно-частное партнерство, которое позволяет выстроить современную систему коммуникаций», — добавил Юрий Шалыганов.

По его словам, новый документ позволит достаточно большому количеству людей «заниматься садоводством, полноценно выстроить садовый домик». «Только в Москве льготников-очередников, которые хотели бы получить дачный участок, более 125 тысяч человек. То есть люди хотят жить на своей земле и хотят эту землю обрабатывать. Закон позволит это делать цивилизованно, как и должно быть в XXI веке», — заключил первый заместитель председателя «Союза садоводов России»