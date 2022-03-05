Тверь, 24 августа, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива подписано между правительством Тверской области и ООО «Газпром газомоторное топливо» 24 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

gazprom-gmt.ru Газозаправочная станция

Подписи под документом поставили исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя и генеральный директор компании Михаил Лихачев в присутствии председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова.

«Газпром газомоторное топливо» является единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива Российской Федерации. Документ, который подписан сегодня, предусматривает комплекс мероприятий по строительству газозаправочных станций, синхронизированный с переводом парка техники на этот вид топлива.

По словам Виктора Зубкова, в этом году планируется построить 39 газозаправочных станций, еще 56 — в следующем году.

«Такие объекты должны быть и в тверском регионе. Мы готовы строить в Твери», — заявил глава совета директоров «Газпрома».

Игорь Руденя отметил, что на газомоторное топливо может перейти муниципальный транспорт, дорожная техника. Руководитель региона также обозначил, что Тверская область заинтересована в развитии сети фирменных газозаправочных станций, которые отвечают современным требованиям, оснащены качественным оборудованием.

Со своей стороны, правительство региона готово содействовать в решении земельных вопросов. «Это будут льготные условия. Заправочные комплексы для нас это, в том числе, новые рабочие места», — прокомментировал Игорь Руденя.