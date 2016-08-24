Джераблус, Сирия, 24 августа, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Высокопоставленный представитель администрации США говорит, что американские советники работали в тесном контакте с Турцией при подготовке операции против «Исламского государства» (запрещена РФ) в пограничном сирийском городе Джераблус, передаёт ABC News.

Beverly ВВС США

Чиновник на правах анонимности говорит, что США предоставили разведданные и прикрытие с воздуха, чтобы ослабить сопротивление террористов.

И турецкие и сирийские правительственные источники сообщают, что операция ВС Турции в городе на турецко-сирийской границе, удерживаемом до 24 августа под контролем ИГИЛ (запрещена РФ), поддерживалась авиаударами США.