Москва, 24 августа, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность по поводу турецкого вторжения на сирийского территорию. Соответствующее заявление распространила сегодня, 24 августа, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

gmfus.org ВС Турции

Сообщается, что в Москве крайне обеспокоены происходящим в районе сирийско-турецкой границы. Напомним, ранее сегодня стало известно, что турецкая танковая рота вошла на территорию Сирии и атаковала сирийский город Джераблус.

МИД РФ подчеркивает, что в Москве, прежде всего, вызывает тревогу возможность дальнейшей деградации обстановки в зоне конфликта, в том числе с учетом возможных сопутствующих жертв среди мирного населения и обострения межэтнических противоречий между курдами и арабами.

Москва настаивает, что сирийский кризис может быть урегулирован только на основе норм международного права и исключительно через диалог с участием всех этноконфессиональных групп, включая курдов. Попытка силового решения конфликта приведет лишь к дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке.