Москва, 24 августа, 2016, 20:29 — ИА Регнум. В Москве территория банка на Большой Никитской улице оцеплена, на месте находятся сотрудники полиции в бронежелетах и с оружием. Движение перекрыто, к месту происшествия никого не пускают, освобождены пути для подъезда спецтехники, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захваченное отделение «Ситибанка»

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве, в отделение банка вошла группа переговорщиков.

«В ходе переговоров с неизвестным освобождены 2 сотрудницы банка на Большой Никитской улице», — уточнили в ведомстве.

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Ранее стало известно, что экстренные службы Москвы проверяют информацию об угрозе взрыва в отделении «Ситибанка» на улице Большая Никитская. По информации СМИ, неизвестный мужчина угрожает взорвать здание и взял несколько заложников. У злоумышленника на шее закреплена коробка, из которой торчат провода. Захват произошел 24 августа в 18 часов 45 минут, до этого мужчина находился рядом с банком.

На месте происшествия находятсябойцы СОБР, спецназ ФСБ и глава столичной полиции Анатолий Якунин.