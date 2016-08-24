Банк в Москве оцепили из-за угрозы взрыва
Москва, 24 августа, 2016, 20:08 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции организовали оцепление банка на улице Большая Никитская, дом 15, корпус 1. Движение транспорта перекрыто. На месте происшествия развернут оперативный штаб, прибыли бойцы СОБРа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
Дарья Антонова ИА REGNUM
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«Cегодня около 18.45 в отделение банка на Большой Никитской улице города Москвы вошел мужчина. Предположительно, в помещении в этот момент находились трое работников учреждения и 1 посетитель», — уточнили в пресс-службе.
Ранее Вести.ру сообщало, что неизвестный захватил заложника и грозит взорвать банк в центре Москвы. По словам очевидцев, на шее у мужчины коробка, из которой торчат провода.