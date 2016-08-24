Москва, 24 августа, 2016, 20:06 — ИА Регнум. В Москве пьяный мужчина угрожает взорвать отделение банка в центре города. Об этом сегодня, 24 августа, пишет «Российская газета» со ссылкой на очевидцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция у здания «Ситибанка»

Сообщается. что неизвестный мужчина ворвался в отделение «Ситибанка» на Большой Никитской улице. Он заявил, что у него с собой бомба и всех находящихся в банке он берет в заложники. Он сам позвонил в полицию и потребовал переговоров.

Те сотрудника банка, что смогли выбраться из отделения, сообщили, что мужчина много часов сидел на лавочке перед банком и спрашивал, кто у банка управляющий. После нападения злоумышленник утверждал, что «воюет не против банка».

На вид нападавшему около 55−60 лет, на шее у него висит коробка, из которой торчат провода. Он явно нетрезв.

По уточненным данным мужчина удерживает четверых заложников. К здания отделдения «Ситибанка» стягиваются силы Росгвардии.