Джераблус, Сирия, 24 августа, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Представитель сирийской повстанческой группы, принимающей участие в операции Турции по выдворению «Исламского государства» (запрещена в РФ) из Джераблуса, говорит, что повстанцы вошли в город, передаёт The Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Капитан Абдель-Салам Абдель-Разак, пресс-секретарь оппозиционной группы «Нур аль-Дин аль-Зинки», рассказал AP, что они прочёсывают «кармашки» Джераблуса, где скрываются боевики ИГИЛ (запрещена в РФ).

Один из журналистов, связанных с «вооружённой оппозицией» — Ахмад аль-Хатиб подтвердил, что последние находятся внутри города, встречая слабое сопротивление террористов.

Аль-Хатиб говорит, что после интенсивного артиллерийского обстрела ВС Турции боевики отступили в города Аль-Баб к югу от Джераблуса и соседние деревни.

Турецкое государственное агентство «Анадолу» сообщает, что повстанцы вошли в город, а американский канал CNN передал, что центр города пуст.