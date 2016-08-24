Брюссель, 24 августа, 2016, 19:16 — ИА Регнум. В Брюсселе статую «Писающего мальчика» переодели в цвета российского флага и обвернули постамент, на котором он стоит, в украинский флаг. Об этом сегодня, 24 августа, сообщают бельгийские СМИ.

Статуя «Писающий мальчик» в Брюсселе

Сегодня на Украине отмечается день независимости страны от Советского Союза. По инициативе посольства Украины в Бельгии, статую «Писающего мальчика» облачили в «традиционный украинский костюм». На статую натянули белую вышиванку, синие шаровары и красные сапоги. В ногах у мальчика находится украинский флаг.

Пользователи Сети обратили внимание, что мальчик одет в цвета российского флага, и он справляет нужду на украинский флаг.

Акция прошла по инициативе посольства Украины в Бельгии.