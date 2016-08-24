Деревня Дворики, Владимирская область, 24 августа, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Молодые преподаватели факультетов журналистики и молодые журналисты, участники завершающей смены образовательного форума «Территории смыслов» выслушали лекцию журналиста, теле‑ и радиоведущего, медиаменеджера, продюсера, заместителя главного редактора агентства ТАСС Александра Куприянова на тему: «Технологии в СМИ».

территориясмыслов.рф Молодые журналисты, участники форума «Территория смыслов»

Спикер начал своё вступление со следующей мысли: «Какие бы технологии ни появились, способность рассказывать историю всё равно останется за человеком».

Основную часть лекции эксперт посвятил подробному разъяснению понятий «small data» и «big data», поговорил о вхождении в жизнь медиа нейронных сетей, а также подискутировал с участниками о потребностях современного читателя.

«Big data — это то количество и та скорость обновления больших данных, которые позволяют, применяя современные технологии, делать из них выводы, находящиеся за пределами когнитивных способностей человека. С большими данными пришло понятие корреляции. Большие данные без корреляции невозможны. Одна из очевидных технологий, которая повлияет на журналистику в области больших данных — это нейронные сети», — отметил в своем выступлении Александр Куприянов.

В ходе рассуждений о «вкусовых предпочтениях» современного потребителя информации эксперт подчеркнул, что люди перестали потреблять контент по причине смещения фокуса на общение.

«В Интернете люди стали просто общаться. Всё остальное — это атрибуты для общения. Все те, кто проиграет в борьбе за первый взгляд, проиграют борьбу за читателя», — отметил журналист.

Заместитель генерального директора Rambler&Co Алексей Гореславский и первый заместитель редакционного директора холдинга «News Media» Анатолий Сулейманов рассказали участникам «Территории смыслов» о специфике информационного бизнеса, финансировании и работе медиахолдингов.

«Бизнес в отношении СМИ — это и есть то, за счёт чего СМИ существуют. Они зарабатывают на аудитории, а медиасервисы на транзакциях. Сейчас в ходу такие специальности, как продуктолог, project-менеджер, то есть люди, которые придумывают смыслы для наших сервисов», — рассказал молодым журналистам Алексей Гореславский.

Анатолий Сулейманов, в свою очередь, раскрыл более коммерческое направление и рассказал о состоянии российских СМИ с точки зрения бизнеса на данный момент.

Руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев рассказал молодым коллегам о целях пресс-конференций и технологиях создания информационных залпов. Эксперт отметил, что крупные федеральные СМИ живут в формате информационной повестки, главные новости которой складываются из действий президента РФ, внешней политики, чрезвычайных ситуаций, решений правительства РФ.

Молодые журналисты погрузились в креативную составляющую профессии. Радиоведущий Александр Яковлев рассказал участникам форума о правилах публичных выступлений, а также раскрыл секрет успеха на ТВ и радио. «Первое и самое главное — это постановка цели, вы должны ответить себе, зачем вы выступаете», — подчеркнул спикер.

Также в рамках дискуссии Александр Яковлев продемонстрировал молодым коллегам, как одну тему, в частности допинг в российском спорте, транслируют разные СМИ.

Вопрос взаимодействия СМИ и блогосферы был центральным в повестке семинара с главным редактором PolitRussia.com Русланом Осташко. На примере своего СМИ эксперт рассказал, как можно привлечь блогеров: «У нас пишут не за деньги, а за красивые плакаты». Журналист рассказал собравшимся, что независимо от того, чей материал опубликован на портале, автор получает 1000 рублей, что по современным меркам не очень много, однако многие блогеры и уже состоявшиеся публицисты пишут для PolitRussia, потому что им нравится визуальное сопровождение статей и аудитория портала. Кстати, по мнению эксперта, именно аудитория сайта отталкивает либеральных блогеров, которых на портале осталось совсем немного.

Интервью и расследование как источник инфоповода стали ключевыми темами семинара публициста и социолога, автора статей и комментариев на портале PolitRussia.com Ильи Ухова. В самом начале своего выступления спикер подчеркнул: «СМИ в современном мире — это прежде всего бизнес и способ заработка, поэтому важно удерживать читательский интерес». Он сравнил журналистов с агентами спецслужб, которые добывают и рассказывают всему обществу новую, интересную и общественно важную информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профильными партнёрами смены «Молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые журналисты» являются Информационное агентство России ТАСС, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и Rambler&Co.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской Федерации, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи.

Форум проходит при кураторстве Управления президента РФ по внутренней политике.