Ташкент, 24 августа, 2016, 19:05 — ИА Регнум.



Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Самаркандский областной суд по уголовным делам приговорил к длительным срокам заключения восемь жителей области за торговлю наркотиками, сообщил ИА REGNUM представитель суда.

Преступная группа состояла из трех мужчин и пятерых женщин, часть из них проживала вблизи узбекистанско-таджикистанской границы.

«Руководила группой 33-летняя жительница Ургутского района Гульмира Очилова, именно она установила контакты с наркодилерами из Таджикистана и организовала сбыт «зелья» на территории Узбекистана», уточнили в суде.

Преступники выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий в августе 2015 года, дело передано в суд в августе текущего года.

В суде отметили, что во время обыска домов и квартир во время задержания были обнаружены около 20 килограммов наркотиков — опиум и героин, валюта и драгоценности.