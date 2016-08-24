Ашхабад, 24 августа, 2016, 18:56 — ИА Регнум. В государственных магазинах Туркмении в очередной раз прекращена продажа сигарет, а в коммерческих торговых точках, торгующих табачными изделиями нелегально, стоимость табачных изделий выросла в два и более раз, пишет сайт «Хроника Туркменистана».

Эдуард Мане. Цыганка с сигаретой. 1862

По имеющимся данным, за последний месяц цена наиболее популярных марок сигарет выросла с 9 — 10,5 маната (167 — 195 рублей) до 22 — 38 манатов (408 — 704 рубля) за пачку. «При этом некоторые продавцы утверждают, что это не предел и, вполне возможно, что цены вырастут еще выше. Предположительно, сейчас распродаются старые запасы, и чем меньше сигарет остается на складах, тем дороже они будут стоить», — констатирует издание.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2016 года торговые точки Туркмении также были вынуждены приостановить продажу табачных изделий, так как сотрудники региональных отделений Министерства торговли и внешнеэкономических связей республики изъяли сигареты, продававшиеся в принадлежащих ведомству торговых точках. Тогда отсутствие табачных изделий в свободной продаже также привело к их появлению на «черном рынке» по уже более высокой цене.

Отметим, что в Туркмении государство является монополистом в сфере торговли табачными изделиями.