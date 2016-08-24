Москва, 24 августа, 2016, 18:52 — ИА Регнум. В Москве юбилейный пятый фестиваль «Русское поле» пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» 28 августа 2016 года. В ярмарочных шатрах фестиваля представят свои работы 350 ремесленников из 50 регионов России, более тысячи участников выступят с музыкальными номерами, заявил на пресс-конференции 24 августа руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

рполе.рф Фестиваль «Русское поле — 2015»: Мгновения праздника

«Очень важно, что во многонациональной Москве проходят такой праздник как фестиваль «Русское поле». Практически каждые выходные москвичи и туристы имеют возможность побывать на различных национальных праздниках, широко отмечаемых в российской столице: «Тбилисоба», армянский праздник Абрикоса, Сабантуй, удмуртский праздник «Гербер» и другие. Все эти праздники объединяют как жителей города, так и гостей и способствуют единению», — заявил Черников.

Чиновник уточнил, что среди гостей фестиваля — три делегации из-за рубежа, в том числе известный музыкант и композитор Горан Брегович.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году фестиваль посвящен Москве. Каждая из площадок названа именем одной из столичных улиц.

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Напомним, в 2015 году праздник в «Царицыно» посетили более 200 тысяч человек из 38 регионов России. Среди 3500 участников были фольклорные и академические коллективы, мастера-ремесленники, товаропроизводители, а также мастера джигитовки и реконструкторы.