Краснодар, 24 августа, 2016, 18:52 — ИА Регнум. Наталья Костенко напомнила, что в июле в администрации Краснодарского края с участием экспертов ОНФ прошло совещание, где обсуждались земельные споры кубанских фермеров, возникшие из-за административных ошибок при оформлении земельных участков в аренду или собственность. На нем ОНФ были представлены обращения фермеров, большинство из которых пожаловались на то, что чиновники по разным причинам отказали им в предоставлении государственных и муниципальных земельных участков на условиях аренды или в собственность.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Что день грядущий готовит?

По итогам совещания по пяти случаям краевая администрация и муниципалитеты взяли обязательства решить споры в пользу фермеров в досудебном порядке. Еще в четырех случаях эксперты ОНФ помогут фермерам подготовить иски, чтобы уже в суде отстоять свои права на землю, информировала журналистов Наталья Костенко.

«Все данные ситуации остаются на контроле ОНФ — как те, что согласились решить чиновники краевой администрации, так и те, у которых существует хоть малейшая судебная перспектива. Рассчитываем, что затяжек в исполнении добровольно взятых обязательств все же не будет», — пояснила она.

В связи с этим, по словам Натальи Костенко, ОНФ будет «и дальше поддерживать их в защите своих прав и законных интересов, теперь уже в судебном порядке».

«Вместе с тем не менее важно изменить саму систему взаимодействия властей всех уровней с арендаторами земель в крае и создать условия, в которых такие проблемы в дальнейшем, в принципе, не будут возникать», — подчеркнула Наталья Костенко.

Ранее администрация Краснодарского края подготовила протокол по итогам прошедшего в июле совещания с участием экспертов ОНФ, где обсуждались земельные споры кубанских фермеров. По пяти случаям краевая администрация и муниципалитеты взяли обязательства решить споры в пользу фермеров в досудебном порядке. Еще в четырех случаях эксперты ОНФ помогут фермерам подготовить иски, чтобы уже в суде отстоять свое права на землю.

Совещание по вопросам оформления прав на землю с участием представителей администрации Краснодарского края, экспертов ОНФ, прокуратуры, депутатов законодательного собрания, глав муниципалитетов прошло еще 25 июля 2016 года, после того, как член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко и сопредседатель краснодарского штаба ОНФ Любовь Попова подняли перед губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым вопрос о недостаточной активности органов власти края по решению выявленных конфликтных ситуаций вокруг земельных споров, несмотря на то, что ряд конфликтов возникает напрямую из-за ошибок самих представителей органов муниципальной и краевой власти. Губернатор поручил своим замам Андрею Коробке и Сергею Усенко рассмотреть обозначенные активистами ОНФ вопросы.

Согласно протоколу, составленному по итогам встречи и обнародованному 15 августа, эксперты Народного фронта представили на совещании 14 обращений фермеров, большинство из которых пожаловались на то, что чиновники по разным причинам отказали им в предоставлении государственных и муниципальных земельных участков на условиях аренды или в собственность. Эти обращения поступили как в ОНФ, так и в рабочую группу по вопросам соблюдения прав граждан на использование земель сельхозназначения, которую по инициативе Народного фронта губернатор Краснодарского края создал в марте текущего года для урегулирования конфликтных вопросов.

Обсудив каждую ситуацию, участники совещания пришли к выводу, что положительные решения в досудебном порядке могут быть найдены в пяти случаях. Например, в отношении Натальи Щепиловой из Новопокровского района, которая жаловалась на то, что не может поставить свой земельный участок на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности из-за противоречивых постановлений администрации района. Дело в том, что администрация района сформировала земельный участок с некорректными границами и передала его в аренду ЗАО «Агрокомплекс «Россия», что привело к наложению друг на друга границ других участков и стало помехой для оформления фермером своего участка. Согласно протоколу совещания, администрация района должна до 25 августа этого года доложить о мерах, принятых для разрешения ситуации, и в случае необходимости — расторгнуть договор с агрохолдингом.

Другой фермер Владимир Колмыков из Кавказского района сообщил о том, что ему было отказано в заключении договора аренды на новый срок без торгов в связи с тем, что он на момент подачи заявления уже якобы утратил статус арендатора, поскольку ранее заключенное между ним и муниципалитетом дополнительное соглашение о продлении аренды ничтожно по причине превышения полномочий со стороны муниципалитета. Участники совещания согласились с позицией экспертов ОНФ о продлении в данном случае договора на неопределенный срок с учетом принятия властями арендных платежей от фермера на протяжении всего периода использования участка, и пообещали заключить договор аренды на новый срок.

Также по обращениям фермеров Вячеслава Якимченко, Николая Лупандина (Новопокровский район), Галины Волхонской (Северский район), Департамент имущественных отношений и власти соответствующих муниципальных образований согласились в самое ближайшее время пойти навстречу заявителям и предоставить земельные участки в аренду без проведения торгов.

Остальным обратившимся, кому в ходе встречи представители властей, несмотря на доводы экспертов ОНФ, все же отказали в досудебном урегулировании вопросов, юристами Общероссийского народного фронта будет оказана помощь в подготовке судебных исков для оспаривания отказов властей в предоставлении земли.

Среди таких проблемных историй — ситуация, в которую попал глава крестьянского (фермерского) хозяйства Иван Нимира. Департамент имущественных отношений Краснодарского края отказал его хозяйству в выкупе земельных участков, которые он долгое время арендовал, сославшись на то, что эти участки могут быть предоставлены фермеру только на торгах, так как в прошлый раз ему участок без торгов был предоставлен по ошибке. Участники совещания рекомендовали фермеру обжаловать отказ в арбитражном суде. 18 августа Иван Нимира при поддержке экспертов ОНФ уже подал соответствующий иск.

СПК «Кристалл» отказали в возможности выкупить арендуемый участок из-за того, что ранее муниципалитет продлил с кооперативом договор аренды без проведения торгов, а значит, дополнительное соглашение, предусматривающее такое продление, якобы ничтожно. При этом, участники совещания признали, что договорные отношения между краем и кооперативом фактически осуществляются. СПК «Кристалл» в этой ситуации также было рекомендовано оспорить отказ в судебном порядке.

После фактического отказа представителей властей в судебном порядке будет пытаться решить свой вопрос и фермер Аведис Ханджян (Апшеронский район), который уже несколько лет не может заключить ни новый договор аренды, ни договор купли-продажи используемого много лет земельного участка, сообщают эксперты ОНФ. По мнению чиновников, фермер нарушал порядок внесения арендной платы по договору, однако проведенная прокуратурой проверка подтвердила отсутствие нарушений со стороны Ханджяна. Тем не менее в предоставлении земельного участка ему по-прежнему отказывают.

Судебную перспективу видят эксперты ОНФ и в деле фермера Николая Ермака из Павловского района. Ему также будет оказана юридическая поддержка в этом вопросе.