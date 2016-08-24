Тегеран, 24 августа, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи провел встречу с президентом Хасаном Рухани и членами иранского правительства по случаю начала Недели правительства, сообщила пресс-служба рахбара.

ИА REGNUM Али Хаменеи

Иранский лидер обозначил семь приоритетных направлений работы кабинета министров. Это экономика сопротивления, внешняя политика, наука и технологии, безопасность, культура, 6-й план пятилетнего развития Ирана (2016−2021 гг.) и виртуальное пространство. Нынешнему составу правительства осталось работать меньше года.

В начале выступления рахбар предостерег правительство от вмешательства в предвыборные дискуссии. «Правительство не должно никоим образом в участвовать предвыборных дебатах. Оно должно до последнего решать проблемы, стоящие перед страной, отдавать этому все силы. Вам осталось работать всего один год, поэтому нужно максимально использовать это время и реализовать намеченные планы», — приводит слова Хаменеи агентство Tasnim News.

Правительственная неделя стартовала в Иране 23 августа. Она посвящена памяти второго президента Ирана Мохаммада Али Раджаи и премьер-министра Мохаммада Джавада Бахонара, которые были убиты в результате взрыва, совершенного террористической организацией «Народные моджахеды Ирана» (MKO). Организация создана в 1965 г., ее штаб квартира находится в Париже. MKO выступает за насильственное свержение строя в Иране.