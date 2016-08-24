Тегеран, 24 августа, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь общественно-политической организации «Общество борющегося духовенства» Голям-Реза Месбахи Могадам сообщил о телефонном разговоре между генеральным секретарем организации Мохаммадом Али Мовахеди Кермани и Мохаммадом Язди. Религиозно-политические деятели обсудили вопросы взаимодействия на предстоящих президентских выборах в 2017 году, сообщает агентство ILNA.

ИА REGNUM

По словам пресс-секретаря, вечером 23 августа состоялось заседание комитета по политике «Общества борющегося духовенства», на котором обсуждалась тема предстоящих выборов президента. На собрании приняли участие генеральный секретарь партии «Исламская коалиция» Мохаммад Наби Хабиби и член центрального комитета Асадолла Бадамчиан.

В эксклюзивном интервью информационно-аналитическому порталу член высшего совета партии «Исламская коалиция» Хамид-Реза Тараги рассказал о том, кто вошел в «список консерваторов» в качестве вероятных кандидатов на президентских выборах.

«В этом списке всего 35 человек, включая Хасана Рухани и всех кандидатов, принимавших участие в президентской кампании 2013 г. В списке есть и фамилия Махмуда Ахмадинежада. Конечно, состав списка еще изменится. В итоге должен остаться один кандидат», — заявил Тараги. Напомним, что на президентских выборах в 2013 г. «Исламская коалиция» поддержала действующего советника верховного лидера по международным делам Али Акбара Велаяти.

«Общество борющегося духовенства» — наиболее влиятельная политическая организация в Иране. Образована в 1977 году для борьбы с шахским режимом. В его состав входят верховный лидер ИРИ Али Хаменеи, председатель Совета по определению политической целесообразности Али Акбар Хашеми Рафсанджани, президент Хасан Рухани, а также другие представители иранской элиты.