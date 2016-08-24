Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Готовность жилых домов и общежитий Санкт-Петербурга к отопительному сезону составляет 94%. Объекты жилого фонда, принадлежащие Минобороны, готовы на 85%. Такие цифры были приведены сегодня на заседании Городской межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона, сообщили ИА REGNUM в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Михаил Скрипнюк. После дежурства. 1999

По данным на 22 августа, к включению отопления готов 21 401 многоквартирный жилой дом из 23 038 зданий, а также 290 из 329 общежитий. Наилучшие показатели готовности к зиме отмечены в Кронштадтском, Кировском и Центральном районах.

Также к отопительному сезону необходимо подготовить 1866 образовательных учреждений — 2373 здания. По двум городским школам остаются не завершенными работы по благоустройству после прокладки новых трубопроводов. Работы на всех объектах, прилегающих к учреждениям образования, Смольный предложил завершить в срок до 26 августа.

Представители теплоснабжающих предприятий отчитались о готовности к началу отопительного сезона. Так, у АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» к началу сезона готово 2336 км тепловых сетей (95%). В ходе летних ремонтов заменено 2710 метров ненадежных трубопроводов. ГУП «ТЭК СПб» подготовило к зиме 97% своих сетей и 99% котельных.

Как сообщало ИА REGNUM, в отопительном сезоне 2015−2016 года в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» повреждаемость тепловых сетей выросла на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2014−2015 гг. Минувшей зимой на 30% увеличилось количество зданий, на которых ограничивалось теплоснабжение в связи с технологическими нарушениями. Основной причиной крупных отключений был износ трубопровода.

Всего по городу в прошлую зиму было зафиксировано 8 054 технологических нарушений (101% к сезону 2014−2015 гг.), от теплоснабжения отключалось 85 642 многоквартирных дома (110%).