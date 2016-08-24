Гуково, Ростовская область, 24 августа, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Шахтеры ГК «Кингкоул» объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышает 300 миллионов рублей. Заведующий отделом территориального комитета российского профсоюза угольщиков Гуково Ростовской области Юрий Чебураков сообщил, что более 60 шахтеров официально объявили голодовку из-за долгов по зарплате. По его словам, всего в голодовке участвуют более 100 человек.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

Как ранее сообщил журналистам один из лидеров инициативной группы шахтеров, изначально встреча с губернатором планировалась в здании регионального правительства, но во время пикета в Гуково было принято решение отказаться от поездки в Ростов-на-Дону.

«Сегодня утром нам позвонили и пригласили в Ростов-на-Дону на встречу с министром промышленности, он привез какие-то новости из Москвы, и губернатором Ростовской области. Пригласили только нашу инициативную группу в количестве пяти человек, юриста из профсоюза и трех человек из другой инициативной группы. Сегодня на пикете мы проголосовали за то, чтобы губернатор и министр сами приехали в Гуково и встретились в актовом зале с транспортниками предприятий. Жители Гуково ждут губернатора», — сказал собеседник агентства.

По его словам, шахтеры не согласны на постепенное погашение долгов и будут продолжать голодовку до полного их погашения. Во вторник СК России сообщил, что добился выплаты части заработной платы шахтеров в размере 50 миллионов рублей. В то же время, по словам лидера инициативной группы сотрудников ГК «Кингкоул», на данный момент никто из шахтеров деньги не получил.

В настоящее время большинство компаний, входящих в группу «Кингкоул», находятся в стадии банкротства, и прокуратура контролирует его ход — осуществляется надзор за своевременным погашением долга по зарплате. Кроме того, за 2015−2016 годы по результатам проверок в связи с выявленными нарушениями по оплате труда внесено 52 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, объявлено 17 предостережений, в суд предъявлено почти 3,5 тысячи исков и заявлений. После вмешательства органов прокуратуры сотрудникам компаний уже выплачено свыше 137 миллионов рублей долга по зарплате.

Как сообщил ранее СК России, в настоящее время уже вынесены приговоры ряду руководителей группы компаний «Кингкоул», в отношении двоих из них дела прекращены. Уголовное дело в отношении гендиректора «Кингкоула» Владимира Пожидаева рассматривается в суде. Продолжается расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты в мае 2015 — апреле 2016 года работникам организаций, входящих в ГК «Кингкоул», на сумму около 300 миллионов рублей.