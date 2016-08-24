Тверь, 24 августа, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Педагоги Тверской области, а также учреждения культуры и их работники получат ежегодные денежные поощрения из федерального бюджета. Решение о распределении выплат принято на заседании правительства 23 августа, которое провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

На поощрение учителей регион получил субсидию в 1,6 млн рублей. Еще 430 тыс. рублей на эти цели добавлено из областной казны. Получателями выплат размером 200 тыс. рублей станут восемь педагогов.

При отборе кандидатов учитывались наличие собственных методик преподавания, высокие результаты учеников, внеурочная деятельность и другое. За 11 лет существования данного вида поддержки в Тверской области поощрения получили более 400 работников образования.

Подобная программа реализуется и в сфере культуры. Денежную поддержку получают лучшие сельские учреждения и их работники. В текущем году на эти цели привлечено 2 млн 400 тыс. рублей федеральных средств. Вознаграждение получат 18 домов культуры, библиотек, досуговых центров, а также 12 работающих в них специалистов. Сумма выплат для всех муниципалитетов разная, ее размер — от 50 до 250 тыс. рублей.