Тверь, 24 августа, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Проект по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров успешно реализуется в Тверской области — при поддержке Пенсионного фонда РФ. Об этом шла речь на заседании правительства региона, которое провел исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров — задача, которая реализуется в рамках исполнения указа президента Российской Федерации.

Органы соцзащиты населения Тверской области взаимодействуют с Пенсионным фондом РФ с 2000 года. За этот период из бюджета Фонда на реализацию социальных программ в регионе было направлено более 300 млн рублей.

Классы для обучения представителей старшего поколения при учреждениях социальной защиты населения действуют в Тверской области с 2012 года. За это время здесь обучили более двух тысяч человек. В этом году их численность пополнят еще 350 пожилых людей. Уже заключены соответствующие соглашения с образовательными организациями в восьми муниципальных образованиях.

Тверские пенсионеры активно участвуют в областном конкурсе по компьютерному многоборью для граждан старшего возраста. Если в 2013 году в конкурсе участвовали всего 7 человек из 6 муниципальных образований, то в 2016 это уже 21 человек из 17 муниципалитетов. Кроме того, второй год подряд пенсионеры Верхневолжья участвуют в спартакиадах по компьютерному многоборью.