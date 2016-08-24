Ижевск, 24 августа, 2016, 18:24 — ИА Регнум. В Удмуртии зафиксировано отравление сотрудников Ижевского радиозавода. За медицинской помощью 23 августа обратились 4 человека, 24 августа — 7 работников предприятия, сообщает портал «Сусанин» со ссылкой на старшего помощника прокурора Удмуртии по взаимодействию со СМИ Олесю Федчишину.

irz.ru Испытательная база Ижевского радиозавода

По ее словам, в настоящее время неизвестно сколько работников госпитализировано, а также чем конкретно отравились сотрудники предприятия.

По данному факту прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проводит проверку. Также проверку инцидента проводят в управлении МВД по Удмуртии.

Ижевский радиозавод входит в госкорпорацию «Роскосмос». Предприятие выпускает бортовые и наземные радиотехнические комплексы, системы железнодорожной автоматики и связи, навигационную аппаратуру, телекоммуникационное оборудование, оборудование для нефтедобычи, контрольно-измерительную аппаратуру.