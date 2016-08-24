Тверь, 24 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Программа «Сыроделие в Тверской области на 2017−2019 годы» разработана по поручению исполняющего обязанности главы региона Игоря Рудени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства по итогам заседания правительства региона 23 августа.

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В регионе, как отмечалось, взят курс на увеличение производства молока, что, в свою очередь, должно дать толчок к развитию молокопереработки.

«При увеличении производства молока есть риски по его реализации. В связи с этим в следующем году мы увеличим финансирование по производству сыров, готовой молочной продукции», — обозначил глава региона.

По поручению Игоря Рудени разработана региональная программа «Сыроделие в Тверской области на 2017−2019 годы». На первом этапе она предполагает создание на базе двух предприятий в Бежецком и Конаковском районах производства сыров и сухого молока. Уже есть договоренности с компанией Росагролизинг и АО «Россельхозбанк» о кредитовании и поставке оборудования для реализации проектов.