Рига, 24 августа, 2016, 18:12 — ИА Регнум. По результатам опроса, проведенного по просьбе Министерства обороны Латвии центром исследования общественного мнения SKDS, меньше половины жителей Латвии, гипотетически, готовы защищать страну с оружием в руках, сообщает BNS.

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Так, абсолютно готовыми к этому себя чувствуют только 15% населения. 44% признались, что скорее всего не будут этого делать, а 24% в том, что они абсолютно точно к такому не готовы.

По данным опроса, готовность «в случае необходимости защищать Латвию с оружием в руках» чаще выражали мужчины, молодежь 17−25 лет, респонденты с начальным образованием, обладатели латвийского гражданства, люди, говорящие в семьях на латышском, частные предприниматели, люди с доходами выше среднего, жители Видземе и Земгале, а также сельские жители.

В свою очередь, среди респондентов, не готовых отстаивать страну с оружием, в основном были женщины, пенсионеры, люди, говорящие в семьях на русском языке, лица без гражданства Латвии, безработные, наемные работники, занятые в общественном секторе, люди со средними и низкими доходами, жители Курземе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 апреля, отвечая на вопрос, чего больше Латвии стоит бояться — агрессии России, гибридной войны или исламистов, министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что больше всего надо бояться того, что латвийцам может не хватить воли защищать свое государство: «Мы можем обеспечить наилучшими экипировкой и оружием, но главное — это желание людей защищать свое государство».

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