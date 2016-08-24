Москва, 24 августа, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвилил заявил, что готов извиниться перед российской спортсменкой Инной Тражуковой. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает телеканал RT.

A.Savin Михаил Мамиашвили

Напомним, случай вопиющего неуважения и хамства произошел на XXXI летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Глава ФСБР Мамиашвили, который в резкой форме критиковал выступления российских борцов, в какой-то момент перешел от слов к делу и после проигранной схватки ударил борца вольного стиля в весовой категории до 63 килограммов Инну Тражукову.

Она не смогла одолеть польскую спортсменку Монику Михалик и уступила ей бронзу. По словам Тражуковой, после поединка к ней подошел пьяный Мамиашвили и два раза ударил по лицу, обвинив её в равнодушии и отсутствии воли к борьбе.

Тражукова заявила, что по возвращению в Россию напишет на Мамиашвили заявление в прокуратуру. Сам глава ФСБР не отрицает, что у него был «жесткий» разговор с Тражуковой после того, как она проиграла схватку, но утверждает, что не бил её.

Тем не менее заявления Мамиашвили о готовности извиниться говорят в пользу версии Тражуковой.

«Всё было так и немножко не так. Тысячу раз перед ней готов извиниться за оценку того, что происходило на ковре», — сказал журналистам глава ФСБР. Он добавил, что был слишком эмоционален и ожидал от Тражуковой большего.

«Нужна полная отдача, как только ты надеваешь форму национальной команды. Есть время в раздевалке, там есть свои разбирательства. Всё, что внутри раздевалки, так и должно там быть, мы тысячу раз увидимся и обнимемся. Я убеждён, что мои извинения будут приняты. Если бы я был безразличен, то сидел бы на трибуне со спокойным пульсом и расслабленно; я хотел, наверное, больше, чем они», — оправдывается Мамиашвили.