Глава ФСБР Мамиашвили готов извиниться перед Тражуковой
Москва, 24 августа, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвилил заявил, что готов извиниться перед российской спортсменкой Инной Тражуковой. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает телеканал RT.
Напомним, случай вопиющего неуважения и хамства произошел на XXXI летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Глава ФСБР Мамиашвили, который в резкой форме критиковал выступления российских борцов, в какой-то момент перешел от слов к делу и после проигранной схватки ударил борца вольного стиля в весовой категории до 63 килограммов Инну Тражукову.
Она не смогла одолеть польскую спортсменку Монику Михалик и уступила ей бронзу. По словам Тражуковой, после поединка к ней подошел пьяный Мамиашвили и два раза ударил по лицу, обвинив её в равнодушии и отсутствии воли к борьбе.
Тражукова заявила, что по возвращению в Россию напишет на Мамиашвили заявление в прокуратуру. Сам глава ФСБР не отрицает, что у него был «жесткий» разговор с Тражуковой после того, как она проиграла схватку, но утверждает, что не бил её.
Тем не менее заявления Мамиашвили о готовности извиниться говорят в пользу версии Тражуковой.
«Всё было так и немножко не так. Тысячу раз перед ней готов извиниться за оценку того, что происходило на ковре», — сказал журналистам глава ФСБР. Он добавил, что был слишком эмоционален и ожидал от Тражуковой большего.
«Нужна полная отдача, как только ты надеваешь форму национальной команды. Есть время в раздевалке, там есть свои разбирательства. Всё, что внутри раздевалки, так и должно там быть, мы тысячу раз увидимся и обнимемся. Я убеждён, что мои извинения будут приняты. Если бы я был безразличен, то сидел бы на трибуне со спокойным пульсом и расслабленно; я хотел, наверное, больше, чем они», — оправдывается Мамиашвили.