Рим, 24 августа, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Число жертв мощного землетрясения в Италии выросло до 73 человек. Об этом на статистику итальянской гражданской обороны передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Mario Fornasari Землетрясение

Мощное землетрясение произошло в ночь на 24 августа в центральной Италии. Первый толчок магнитудой 6,0 произошёл в 3:36 (4:36 мск). Эпицентр первого толчка находился возле города Аккумоли в столичной области Лацио на глубине четырёх километров.

Второй толчок магнитудой 5,4 произошёл в 4:34 (5:34 мск) в области Умбрия.

Землетрясение ощущалось в центральных городах Италии — Риме, Флоренции и Болонье. Разрушения зафиксированы в областях — Лацио, Марке, Умбрия.

Число жертв землетрясения постоянно увеличивается. Сейсмологи предупреждают, что могут произойти новые подземные толчки. В городах центральной Италии люди боятся возвращаться в свои дома.