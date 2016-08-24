Калининград, 24 августа, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 начали лётно-тактические учения в Калининградской области. Как сообщили сегодня, 24 августа, корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтийского флота, лётчики нанесут точные бомбовые удары по мишенному полю на авиационном полигоне в Калининградской области.

Штаб Балтфлота Су-24 морской авиации Балтфлота

В частности, экипажи бомбардировщиков выполнят прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим

— инженерные укрепления,

— живую силу,

— технику условного противника.

Бомбометание будет проводиться на высотах от 500 метров до 1 км, уточнили в штабе.

ИА REGNUM напоминает, что Су-24 морской авиации Балфлота минувшей весной напугал экипаж ракетного эсминца США «Дональд Кук», зашедшего в Балтийское море, чтобы «продемонстрировать приверженность ВМС США повышению общих навыков работы на море».

Пара фронтовых бомбардировщиков облетела «Кука» не менее четырех раз на расстоянии не более 20−30 метров от корабля. В результате на борту возникла паника, в частности, был сорван взлёт польского военного вертолёта с борта эсминца.

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Также отметим, что практические бомбометания морской авиации Балтфлота проходят в дни натовских морских учений Baltron Squadex II-16. В особой экономической зоне Литвы на Балтике до 26 августа сосредоточены:

— противоминные корабли M52 Sūduvis и M54 Kuršis, а также патрульный корабль P12 Dzūkas от Литвы,

— противоминный корабль Talivaldis от Латвии,

— противоминный корабль Weilhem от Германии.