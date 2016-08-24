Анкара, 24 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден призывает курдских ополченцев в Сирии отступить вдоль реки Евфрат, иначе они потеряют поддержку Вашингтона, передаёт ABC News.

Kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

Выступая на пресс-конференции в Анкаре Байден дал понять, что курдские силы «должны двигаться обратно вдоль реки Евфрат». Он отметил, что «они (курды) не смогут, не будут при таких обстоятельствах получать американскую поддержку, если они не выполнят это обязательство».

Байден выразил косвенно поддержку турецкой операции, начатой 24 августа, с целью вытеснить боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ) из города Джераблуса и воспрепятствовать дальнейшему расширению территорий курдов в северной Сирии.

Турецкое государственное информагентство сообщает, что поддерживаемые Анкарой сирийские оппозиционные силы достигли «входа» в Джераблус, находящийся на последней линии коммуникаций между территориями ИГИЛ (запрещена в РФ) и сирийско-турецкой границей.

Ранее, в середине августа «Демократические силы Сирии» под командованием курдов отбили у ИГИЛ (запрещена в РФ) пограничный город Манбидж. Турция настаивает на том, что курды должны освободить Манбидж после того, как они вытеснили оттуда террористов.