Брянск, 24 августа, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Вокруг Брянска планируют создать «зеленый пояс», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления лесами Брянской области. Этот вопрос обсудили в пресс-центре правительства области.

Yuriy75 Роща

Так, по итогам заседания рабочей группы по мониторингу закона о «зеленых щитах» было принято решение включить в природное ограждение Брянска не только городские леса, но и часть земель, которые принадлежат Брянскому лесничеству. В частности, в «зеленый пояс» войдут участки Снежетьского лесничества.

ИА REGNUM отмечает, что еще 8 августа департамент природных ресурсов и экологии Брянской области сообщил о том, что лес, который по план должен войти в «зеленый пояс» запретят к вырубке.

Закон, согласно которому ограничивается вырубка деревьев вокруг крупных городов, Владимир Путин подписал 4 июля 2016 года. Согласно документу, решение о создании «зелёного пояса» принимается законодательным органом власти субъекта РФ.