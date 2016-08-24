Москва, 24 августа, 2016, 18:09 — ИА Регнум. В Москве подведены итоги работы новой системы оплаты за эвакуацию транспортных средств. За месяц возможностью постоплаты перемещения и хранения машин на специализированных стоянках воспользовались 15% автовладельцев, сообщает пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Stolbovsky Эвакуация автомобиля

По данным ведомства, 85% водителей предпочитают платить за эвакуацию сразу и получать предусмотренную законом скидку 25%.

Как заявил сопредседатель общественной организации «Город и транспорт» Александр Морозов, в столице автовладельцы стараются внести оплату сразу. «Только в отдельных случаях (отсутствие по каким-либо причинам при себе нужной суммы) откладывают оплату на потом», — уточнил он.

Напомним, новая система оплаты на спецстоянках города начала действовать с 24 июля 2016 года. Теперь автомобилисты имеют право забрать автомобиль со стоянок с «пустыми карманами» и внести оплату в течение 60 дней по квитанции.

Те, кто оплачивает расходы на эвакуацию сразу, получает 25% скидку.