Тверь, 24 августа, 2016, 17:48 — ИА Регнум. Тверская область должна выйти в лидеры по газификации среди регионов Центрального федерального округа. Такую цель заявил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя 24 августа на совещании по вопросам развития газоснабжения и газификации региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, совещание провели глава региона и специальный представитель президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков.

Пресс-служба правительства Тверской области

Для достижения заявленной цели, отметил глава региона, необходимо совместно с «Газпромом» активизировать исполнение планов-графиков синхронизации и строительства газопроводов.

Игорь Руденя поблагодарил руководство компании «Газпром» за поддержку усилий региона, за возобновление программы газификации Тверской области, а также за восстановление на территории Тверской области программы «Газпром — детям».

«Мы исходим из того, что сегодняшнее совещание станет началом нового этапа в сотрудничестве «Газпрома» с Тверской областью», — подчеркнул Игорь Руденя.

Виктор Зубков отметил, что Тверская область — наиболее крупная в Центральном федеральном округе. Газификация здесь стартовала с конца 1950-х годов. В регионе проложено 862 километра газопроводов, общая сумма инвестиций в газификацию составила 4,2 млрд рублей. Несмотря на это, уровень газификации региона по-прежнему невысокий: 64,1%, в сельской местности показатель в среднем составляет 33%. «Серьезное отставание от общероссийских значений», — обозначил Виктор Зубков.

На совещании обсуждались реализация программы газификации Тверской области и погашение задолженности за потребленные энергоресурсы. По словам Виктора Зубкова, до прихода в область Игоря Рудени всем этим вопросам в регионе не уделялось должного внимания.

«Игорь Михайлович — это особый случай. Мы более пяти лет работали вместе в правительстве Российской Федерации. Знаю его, как человека системного, который не только принимает решения, но и добивается их реализации. Поэтому мы приехали сегодня большой делегацией «Газпрома» с тем, чтобы с новым руководством региона начать новые отношения. Думаю, что сегодняшняя встреча позволит нам выработать согласованное решение по всем направлениям важной совместной работы», — сказал Виктор Зубков.