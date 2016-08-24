Мурманск, 24 августа, 2016, 17:43 — ИА Регнум. В Мурманске продолжают ликвидировать несанкционированные свалки, в год столетия крупнейшего города за полярным кругом власти намерены убрать ровно сто таких объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

pixabay.com Свалка

«Работа ведется регулярно, — отметили в администрации. — За последние годы с территории города вывезено около 20 тысяч кубических метров мусора. В этом году запланирована ликвидация 100 несанкционированных свалок».Как напомнили в администрации, муниципальная программа, в рамках которой проводится уборка, была запущена по инициативе нынешнего главы города."Она включает в себя нормотворческую деятельность, контроль за работой управляющих организаций, программу по вывозу автохлама. На ликвидацию свалок в бюджете было заложено 8 миллионов рублей», — сообщил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Отметим, с начала 2016 года мурманская администрация взыскала несколько миллионов рублей с местных управляющих компаний. Добавим, в октябре Мурманск отметит своё 100-летие.

Как сообщало ИА REGNUM, на праздничные мероприятия и благоустройство областного центра власти потратили более 20 миллиардов рублей. Добавим, комплексные работы по благоустройству в Мурманске не проводились более 20 лет.