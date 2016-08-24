Пермь, 24 августа, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В городе Березники Пермского края, в результате спецоперации арестованы двое мужчин и одна женщина по подозрению в незаконной деятельности по лишению граждан, принадлежавших им жилых помещений. Об этом сообщает телеканал «ТНТ-Березники».

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Схема деятельности злоумышленников из Березников известна во всей России. По данным следствия, есть основания полагать, что ради квадратных метров подозреваемые жестоко убивали владельцев квартир, предварительно переписав на себя их недвижимость.

Уголовное дело в отношении зарегистрированных фактов правоохранительные органы возбудили еще полгода назад. Расследование в интересах следствия было засекречено.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, уголовное дело по данному факту передано из Березниковского отдела следственного управления во второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР края. На данный момент установлено, что риелторы причастны как минимум к четырем убийствам. Сейчас следователи проверяют деятельность агентства, чтобы выявить и другие эпизоды преступной деятельности.

Предварительно установлено, что участниками банды были двое мужчин и одна женщина, работники риелторского агентства «Статус». Мошенники искали неблагополучные семьи и заставляли их переписать жилплощадь. В случае отказа хозяев квартир ждала жестокая расправа. Некоторых своих жертв бандиты убивали зверским способом — привязывали к ним кирпичи и сбрасывали в воду.