Тверь, 24 августа, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Уборка урожая в Тверской области идет с превышением прошлогодних показателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе областного правительства.

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В регионе продолжается заготовка грубых и сочных кормов для животноводства, а также уборочные работы на полях.

По состоянию на 19 августа зерновые культуры убраны на площади 9,5 тыс. га, что на 4 тыс. га больше, чем в аналогичный период прошлого года. Валовой сбор составляет 22 тыс. тонн при урожайности 23,8 ц/га. Картофель убран на 1045 га (на 467 га больше), валовой сбор — 14,3 тыс. тонн при урожайности 137,4 ц/га. Овощи убраны на площади 1515 га, валовой сбор — 25,2 тыс. тонн (на 5 тыс. тонн больше) при урожайности 166,6 ц/га.

Лен вытереблен на площади 3,1 тыс. га — это 46% от прогнозного показателя. Скошено трав на 154 тыс. га — 85% от запланированного. Собрано 174 тыс. тонн сена, 257 тыс. тонн сенажа. Всего грубых и сочных кормов заготовлено 17,8 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, что составляет 95% от прогноза.

Президент России Владимир Путин на совещании, которое 28 июля провел в Тверской области, назвал регион в числе субъектов, где повышается эффективность перспективных направлений сельского хозяйства, привлекаются инвесторы, предусмотрены региональные меры поддержки производителей, строятся крупные мясо-молочные комплексы.

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя заявил о планах региональной власти дать новый импульс развитию тепличного хозяйства и выращиванию овощей в отрытом грунте.