Саранск, 24 августа, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В текущем году в Мордовии 1,1 тыс. пожилых людей бесплатно обучат компьютерной грамотности. По словам главы республики Владимира Волкова, это необходимо для использования преимуществ современных технологий — от электронной записи к врачу до пользования государственными и муниципальными услугами, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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«С 2012 года бесплатное обучение по различным программам прошли почти 3,5 тысячи человек. В мае мы провели второй республиканский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров», — отметил руководитель региона.

По его мнению, также необходимо повышать уровень финансовой грамотности пожилых людей в связи с ростом числа интернет-мошенников, продавцов и финансовых организаций.

«Реализация просветительских программ в этом направлении может стать местом приложения совместных усилий бизнеса и власти в сфере оказания социальных услуг. Это напрямую связано с безопасностью и душевным спокойствием пожилых людей», — подчеркнул Волков.