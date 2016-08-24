Копенгаген, 24 августа, 2016, 17:26 — ИА Регнум. В датском политическом истеблишменте скандал, в центре которого оказалась депутат Фолькетинга от Датской народной партии Мари Краруп, которая в интервью газете Mandag Morgen заявила, что датчанам стоит опасаться Евросоюза, а не России, и что для «демонтажа» ЕС она готова сотрудничать и с Владимиром Путиным, и с Марин Ле Пен.

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На вопрос о том, является ли Евросоюз угрозой для королевства, Мари Краруп ответила: «Без сомнения». «Один Шенген это уже катастрофа. Это то, из-за чего Дания исчезнет с карты мира, если мы не соберемся с духом. Национальные границы, которые были нивелированы, это угроза существованию Дании», — пояснила она.

Евроскептик отмечает, что хоть и считает президента России Владимира Путина представителем «деспотической», «недемократической системы», «которую мы не хотим в Дании», тем не менее, она приветствует «его помощь в демонтаже Евросоюза в его нынешнем виде».

«Мне не нравится тот ЕС, который мы имеем сейчас. Я хочу, чтобы Евросоюз был похоронен и заменен площадкой для свободной торговли. Это наша политика. Если Путин или Марин Ле Пен могут помочь с этим, это отлично», — заявила Краруп.

Как отмечает издание The Local, Мари Краруп не впервые приходится отвечать за свои высказывания относительно России. В июле в интервью национальному вещателю DR политик — в партии она курирует вопросы обороны — заявила, что Россию стоит расценивать как «будущего союзника» и обвинила при этом Запад «в демонизации Путина, что было нелепо смешно и действительно глупо».

Нынешнее интервью Краруп газете Mandag Morgen спровоцировало новую волну критики в ее адрес. «Человек может говорить что угодно относительно ЕС, но называть Путина потенциальным союзником и говорить, что Евросоюз хуже России, когда это касается безопасности Дании, это, пожалуй, самая странная вещь, которую я слышал за последнее время», — прокомментировал в соцсети курирующий вопросы иностранных дел в правящей партии Венстре Майкл Оструп Йенсен.

«Тревожно, что представитель Датской народной партии, отвечающий за вопросы обороны, питает такие нежные чувства к главнейшей угрозе Дании в лице путинской России», — заявил Расмус Ярлов, курирующий оборону в партии консерваторов, союзников правящей Венстре в правительстве.

Стоит отметить, что формальные сторонники Народной партии оппозиционные социал-демократы также настороженно встретили высказывания Мари Краруп. Ее заявления они назвали «очень пугающими» и упрекнули депутата в короткой памяти: она, по их мнению, забыла о том, как ведет себя Россия в последние несколько лет. «Мы говорим о режиме, военные самолеты которого очень намеренно нарушают воздушное пространство Дании и Швеции. О режиме, который втянул себя в войну на Украине, чтобы завладеть новой территорией, и таким образом угрожает стабильности в Европе», — прокомментировал социал-демократ Петер Хаммельгорд.

Напомним, датчане не только обвиняют Россию в «аннексии» Крыма и считают виновной в конфликте на юго-востоке Украины. Согласно отчету датских спецслужб, летом 2014 года российские вооруженные силы дважды отрабатывали нанесение ударов по датскому острову Борнхольм. По данным разведки, незаконные учения российских ВВС проходили в тот момент, когда на острове на главном политическом съезде Фёлькемёдт собралось около 90 тысяч человек. В отчете говорится, что это были крупнейшие с 1991 года учения, на борту российских самолетов было оружие, однако иные детали «атак» не раскрываются.

Кроме этого, в том же 2014 году российский посол был вызван в МИД Дании, чтобы объяснить инцидент с российским военным самолетом, который, совершая полет с выключенными транспондерами, якобы едва не столкнулся с гражданским судном в пограничном датско-шведском воздушном пространстве. Российское министерство обороны не отрицало факт полета, однако настаивало, что экипаж соблюдал дистанцию в 70 километров от коридора гражданского борта.