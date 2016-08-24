Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Территориальная избирательная комиссия может запретить распространение агитационных материалов кандидата в Госдуму от «Партии роста», депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника. Об этом сегодня, 24 августа, сообщил сам кандидат. Резник баллотируется в Думу по одномандатному округу №216.

assembly.spb.ru Максим Резник

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в ТИК №16, накануне рабочая группа по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов действительно рассматривала агитацию Максима Резника, а также кандидата от ЛДПР, акционера компании Fort Group Бориса Пайкина. Но секретарь комиссии отказалась прокомментировать результаты заседания. Окончательное решение будет принято в ТИК завтра, 25 августа.

По словам Максима Резника, рабочая группа рекомендовала запретить его листовки. По сведениям депутата, ТИК изучила детали оплаты агитационного материала по собственной инициативе и пришла к выводу, что Резник якобы заплатил за него меньшую сумму, чем должен был. На этом основании рабочая группа рекомендовала признать материал изготовленным с нарушением закона, запретить его распространение и предложить кандидату сдать остатки тиража в избирком.

Речь идет об информационной листовке, где фото кандидата помещено рядом с фото депутата Госдумы и лидера списка «Партии роста» в Петербурге Оксаны Дмитриевой. По словам Максима Резника, листовки уже почти полностью распространены, поэтому сдавать в ТИК ему будет нечего. Тем не менее, если будет принято решение запретить агитматериалы, он будет обжаловать его в Городской избирательной комиссии.

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Ранее в аналогичной ситуации оказался самовыдвиженец в Заксобрание по одномандатному округу №1 Александр Шуршев, который является помощником соратницы Резника, депутата ЗакСа Ольги Галкиной. ТИК №1 также решила запретить его агитматериалы после жалобы конкурента на том основании, что в расценках типографии, услугами которой воспользовался Шуршев, не было заказанного кандидатом формата.

Добавим также, что Максим Резник одновременно баллотируется в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по списку «Партии роста», где идет под номером 2. При этом в регистрации по одномандатному округу №4 на выборах Заксобрания ему было отказано.