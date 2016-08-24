Белгород, 24 августа, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Житель белгородского поселка Ивня Александр Журавлев признан виновным в убийстве своего малолетнего ребенка и попытке убить второго ребенка и жену. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы на срок 2 года.

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Трагедия произошла 23 октября 2015 года: 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой, которая не хотела жить с ним дальше и хотела выгнать из квартиры. Тогда Журавлев избил супругу и поджог квартиру, в которой кроме его жены находились их дети — четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Мужчина разлил в коридоре бензин и поджег его, отрезав тем самым членам семьи путь к выходу, а сам покинул помещение. Его четырехлетний сын задохнулся в дыму, жене и дочери удалось спастись. Решив, что сделал все возможное, покинул квартиру. Ущерб, причиненный пожаром квартире составил около 500 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по статьям «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», «Покушение на убийство двух лиц, одним из которых является малолетний, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом» и «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Приговор суда пока в законную силу не вступил.