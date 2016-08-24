Тверь, 24 августа, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Первый в 2016 году новый «реанимобиль» скорой медицинской помощи поступил в Тверскую область. Всего в этом году регион получит 13 таких машин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 августа в пресс-службе областного правительства.

Sah68 Реанимобиль

Машина класса «С» — Ford «Реанимобиль» доставлена на дилерскую площадку и в ближайшее время будет передана на базу Тверской станции скорой медицинской помощи.

Реанимобиль оборудован мебелью для перемещения пострадавших, а также для установки и крепления медоборудования, гарантирующей их надежную фиксацию во время движения, удобную и быструю установку в транспортное положение.

16 августа на встрече с представителями отрасли из всех муниципальных образований исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя отметил, что материально-техническое оснащение здравоохранения — одна из основных задач правительства области. Глава региона в частности сообщил медицинскому сообществу о планируемом в регионе обновлении парка машин скорой помощи.

Это стало возможным благодаря мерам федеральной поддержки автомобильной промышленности на 2016 год, в рамках которой министерству промышленности и торговли РФ выделены финансовые средства в объеме 3 млрд рублей на закупку автомашин скорой медицинской помощи для субъектов Российской Федерации.

Еще 12 автомашин скорой медицинской помощи класса «В» поступят в Тверскую область до середины сентября этого года.